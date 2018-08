Inauguração de Armazém da Família altera o trânsito no Pinheirinho nesta quarta-feira

SMCS

A Rua Manizir Bourges, no Pinheirinho, terá um pequeno bloqueio de trânsito nesta quarta-feira (8/8), das 13h às 17h. Em função da inauguração do Armazém da Família Maria Angélica Gramados, o trecho entre as ruas Antônio Woicik e Pedro Zavaski terá interrupção da passagem de veículos, sob orientação de agentes de trânsito.

O mais recente Armazém da Família da Prefeitura fica no antigo liceu da Vila Gramados, abandonado há vários anos antes da reforma. A nova unidade da Vila Gramados substitui o atual Armazém da Família Maria Angélica.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, o Armazém da Família da Vila Gramados irá beneficiar, principalmente, as 38,1 mil famílias do Capão Raso, Pinheirinho, Novo Mundo, Lindoia e Fanny, bairros integrantes da Regional Pinheirinho, e que estão cadastradas no programa da Prefeitura.