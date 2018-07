Incêndio atinge cobertura de prédio comercial no Itaim Bibi, em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu um prédio comercial no início da tarde desta terça-feira (24), no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Não há vítimas e o fogo já foi controlado pelos bombeiros.

Segundo a administradora do edifício, a Hersil Condomínios, o fogo ocorreu apenas na cobertura do prédio e não provocou danos estruturais. O prédio fica na rua Bandeira Paulista, 600, na esquina com a rua Joaquim Floriano.

O incêndio foi causado após material inflamável utilizado na obra de impermeabilização da cobertura pegar fogo e se alastrar pelo topo do edifício.

Devido à natureza do material utilizado, uma coluna de fumaça preta se ergueu da cobertura no bairro empresarial.

O Corpo de Bombeiros destacou oito equipes para o combate às chamas, com a atuação de 30 bombeiros na ocorrência.