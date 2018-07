Incêndio atinge Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge, na manhã desta segunda-feira (16), o Pico do Jaraguá, na zona norte da capital paulista, próximo ao Rodoanel.

Três carros do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 7h06 desta manhã, fazem o trabalho de controle do fogo. Por ser um local de difícil acesso, o helicóptero Água, da Polícia Militar também ajuda no combate às chamas.

Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de SP, o fogo não atingiu o Parque Estadual. O Pico do Jaraguá é o ponto mais alto da capital, com 1.135 metros de altitude. Ao todo, o parque tem 492 hectares de área de conservação com alguns dos últimos remanescentes de mata atlântica da região metropolitana de SP.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas tempo seco facilita seu início e propagação. Nesta segunda, a umidade relativa do ar na capital paulista varia entre 15% e 45%, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A cidade e toda a região próxima do litoral do estado estão em alerta para baixa umidade, com risco de incêndios florestais e à saúde.

Segundo monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o estado de São Paulo já registrou 1.240 focos de incêndio somente neste ano, de janeiro a 15 de julho. Isso é mais que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado (613). No país, até agora, são 21.697 focos de incêndio, pouco mais do que o que foi registrado no mesmo intervalo em 2017: 20.839.