Incêndio de grandes proporções atinge margens da BR-277, em São José dos Pinhais

Redação Bem Paraná

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata, às margens da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no fim da tarde desta quinta (9). O fogo mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas por volta das 18h50.

Segundo a Ecovia, concessionária que administra o trecho da rodovia, não foi necessária nenhuma intervenção na BR-277, pois a fumaça se dissipou para o lado contrário.

