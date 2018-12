Incêndio destrói hospital no Rio de Janeiro; três pacientes morrem

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - Um incêndio na tarde deste sábado (3) destruiu a Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, 50 pacientes estavam internados na unidade. Pelo menos 20 se encontravam em estado grave.

Eles foram transferidos para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica no terreno ao lado do local atingido. A Prefeitura do Rio ainda não informou o estado de saúde dos pacientes transferidos.

Crivella disse que pelo menos três deles morreram na transferência. Um dos pacientes tinha 83 anos.

O centro também abriga uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que recebe cerca de 900 pessoas diariamente.

O fogo teve início no segundo andar, onde funciona o dormitório e centro de refeição dos funcionários. Por volta das 17h, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. No início da noite, polícias e bombeiros darão início a perícia para saber as causas do incêndio.

Alguns pacientes foram transferidos para hospitais federais no Rio de Janeiro.

A unidade atende moradores da região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá.