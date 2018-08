Da Redação Bem Paraná com sites

A concessionária Ecovia divulgou um alerta por meio do Twitter. Um incêndio ambiental às margens da BR-277, no km 68, em São José dos Pinhais, merece atenção. Há muita fumaça na região do incêndio.

As imagens das câmeras da Ecovia mostram a fumaça a partir do foco do incêndio. O dia seco favorece esse tipo de evento.

Mais informações em breve.