Incêndio no sul de Portugal é controlado, mas bombeiros mantêm operações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades de Portugal confirmaram nesta sexta-feira (10) que conseguiram controlar o incêndio de Monchique, iniciado há uma semana, na região do Algarve, no sul do país. Os bombeiros, no entanto, seguem mobilizados.

“As equipes só deixarão o local de operações quando o incêndio for extinto”, disse a comandante da ANPC (Autoridade Nacional de Protecção Civil), Patrícia Gaspar, em coletiva de imprensa.

Na noite de quinta-feira (9), as autoridades portuguesas já haviam classificado a situação como "globalmente estabilizada". Nesta sexta, mais de 1.300 profissionais, com o apoio de quatro aeronaves, seguiam atuando na região.

Iniciado na sexta-feira na semana anterior (3), o incêndio nos arredores de Monchique (164 km ao sul de Lisboa) deixou 41 feridos e 49 desabrigados, segundo a ANPC. O fogo atingiu uma área de 27 mil hectares, de acordo com informe mais recente do EFFIS (Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais).