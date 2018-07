Incêndios deixam ao menos 74 mortos na Grécia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incêndios florestais em cidades próximas à Atenas, capital da Grécia, já deixaram ao menos 74 mortos, informaram autoridades do país nesta terça-feira (24).

O informe mais recente dos bombeiros ainda aponta ao menos 187 pessoas feridas, incluindo 23 crianças. O número de pessoas desaparecidas é incerto.

O primeiro registro de fogo ocorreu no vilarejo de Mati, 25 km a leste da capital grega, no fim da tarde desta segunda-feira (23). Há ainda incêndios em Rafina e em Kineta, 50 km a leste e a oeste de Atenas, respectivamente. Os três locais estão na região de Ática.

A Grécia registrou um inverno considerado seco no início do ano e agora enfrenta um verão com altas temperaturas, condições consideradas ideais para a eclosão de incêndios.

Em 2007, o país viveu tragédia parecida, quando ao menos 64 pessoas morreram em consequência dos incêndios florestais na região do Peloponeso.

No ano passado, outro país europeu, no caso Portugal, foi alvo das chamas. Incêndios florestais no país ibérico fizeram 115 vítimas fatais.