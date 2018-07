Inclusão é, afinal, um bom investimento 

Michel Foucault, filósofo, historiador das teorias sociais, falecido em 1984, com seus escritos deixou profundas marcas no pensamento ocidental, principalmente pela atualidade ao investigar criticamente a história e a mobilidade, propiciando compreensão de nossa época em relação às anteriores.

Muitos de seus estudos foram voltados ao neoliberalismo, entendendo o mercado como um jogo, para o qual são estabelecidas algumas regras, inclusive o princípio de que todos deveriam ter acesso a ele; assim, aqueles que não têm condições nem mesmo de iniciá-lo, precisam ter garantidos os recursos mínimos que garantam sua participação.

Esta consideração partia da constatação de que é mais vantajoso investir em ações iniciais para atingir um relativo equilíbrio social, quando se contempla os imensos gastos demandados pela assistência social indispensável tardiamente, se violência e insegurança já se instalaram.

Assim, já observava que políticas de inclusão na verdade desoneram o Estado, permitindo a redução de investimentos e de tempo, com controle das mazelas de forma eficiente, e suas políticas aplicadas corretamente implicando em liberdade de mercado.

Inclusão, portanto, é promessa de uma vida melhor, que atende aos interesses individuais, mas também ao sistema capitalista; a exclusão marca períodos de crise, acirra as contradições e significa um tipo de esquecimento crônico da história humana, que sempre enfrentou guerras e revoluções quando a inclusão deixou de ser exercida por aqueles que detém o poder em cada época.

A partir da Segunda Guerra, o Estado de Bem-estar Social foi criado, inclusive como estratégia da Guerra Fria em contraposição ao comunismo, e também, ao menos nos discursos, para proporcionar vida digna a toda a população. No entanto, a partir de meados da década de 1970, uma grande transformação do cenário político provocada pela severa crise econômica trouxe desemprego e diminuiu a capacidade dos países de investir em segurança social, independentemente de seu regime de governo. A consequente desregulação do trabalho, e mesmo sua desqualificação, produz uma miserabilidade estrutural que aumenta a criminalidade e leva à delegação estatal para que haja vigilância de uns sobre os outros. Cada indivíduo da população se tornaria um parceiro do Estado nos processos de inclusão, um jogo que não atinge a todos, dado que o cacife e o treinamento para tal competição depende fortemente da educação a que se teve acesso.

Se escasseiam as ações intervencionistas que constituem redes de proteção, restam precários os serviços comunitários, tais como a previdência social, educação pública, saúde pública para todos, que na verdade passam a ter como público-alvo apenas a parcela empobrecida da população, com os de maior poder aquisitivo migrando para as redes privadas em busca de qualidade e rapidez de atendimento. Isso provoca também a maximização da função policial, criminalizando preferencialmente ações ligadas à pobreza ou dela decorrentes. Para compensar a redução de investimentos em seguridade social, o Estado aumenta sua ação em políticas de inclusão, porém delegando-as aos próprios cidadãos. Não deixar ninguém fora do jogo e preparar organizações não governamentais para que recebam os atuais excluídos para reeducação e recondução ao mercado são políticas de inclusão pensadas como ações estratégicas que visam no presente e, principalmente, em um futuro próximo, minimizar os investimentos necessários, o que não implica em Estado enfraquecido, mas sim capaz de realocar suas funções. Investir adequadamente em escolas de qualidade seria ainda mais pertinente.

Wanda Camargo – educadora e assessora da presidência do Complexo de Ensino Superior do Brasil – UniBrasil.