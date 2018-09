Independiente e River não saem do zero nas quartas da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo argentino nas quartas de final da Copa Libertadores da América foi emocionante nesta quarta-feira (19), mas faltou gol. Independiente e River Plate empataram por 0 a 0 em Avellaneda, no primeiro jogo da disputa, apesar das várias chances criadas por ambos os times.

O início de jogo teve um River Plate imparável, e o gol não saiu por detalhes em três chegadas seguidas nos primeiros cinco minutos.

Outras dois ataques obrigariam boas defesas de Campaña ao longo do primeiro tempo, em chutes de Borré e Palacios, enquanto o Independiente acertou o travessão com Meza e só não saiu na frente porque Armani fez defesa espetacular aos 35 minutos.

Depois do intervalo, o Independiente cresceu muito e ficou a centímetros de abrir o placar. Gastón Silva fez ótima jogada e acertou a trave aos nove minutos, depois Armani operou um milagre para salvar o River em um chute à queima-roupa de Gigliotti.

A etapa final evoluiu com oportunidades para os dois times, até que Borré cabeceou para fora uma ótima chance do River aos 48, cravando o 0 a 0.

As equipes se reencontram no próximo dia 2, no Monumental de Núñez, para decidir quem avança para as semifinais da Copa Libertadores. O vencedor deste confronto enfrenta Grêmio ou Atlético Tucumán por uma vaga na decisão.