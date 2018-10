Índia constrói a estátua mais alta do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Índia deve concluir no fim de outubro o que será a estátua mais alta do mundo, com 182 metros. A estrutura, construída sobre uma barragem na província de Gujarat, oeste do país, homenageia o herói da independência Sardar Vallabhbhai Patel.

O projeto conta com 1850 toneladas de bronze, com um canteiro de obras que mobiliza 3.400 operários e 250 engenheiros.

A imprensa local e a oposição ao primeiro-ministro, Narendra Modi, do partido nacionalista, critica o gasto excessivo com a obra faraônica: cerca de R$ 1,5 bilhão.

A estrutura supera em 54 metros o Buda do Templo Primavera, no oeste da China, atualmente a estátua mais alta do mundo.

As divindades budistas, como a figura de Gainshin, bastante cultuada no Oriente —conhecida no Japão como Kannon—, são maioria entre as 30 maiores estátuas do mundo.