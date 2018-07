Indicado a vice, Josué Alencar 'agradece a confiança' do centrão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indicado pelas lideranças do centrão como possível vice do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), o empresário Josué Alencar (PR-MG) afirmou em nota nesta sexta-feira (20) que agradece "a confiança que as lideranças depositaram em meu nome".

Ele diz que estava em viagem ao exterior quando soube que o PR e os outros partidos do centrão, DEM, PP, PRB e Solidariedade, decidiram apoiar o ex-governador de São Paulo na campanha eleitoral.

O anúncio oficial do acordo, antecipado pela Folha de S.Paulo, só deve ocorrer na quinta (26).

O empresário, filho do vice-presidente José Alencar (1931-2011) durante os dois mandatos de Lula (PT), disse que ainda não tomou decisão e citou o pai em sua nota.

"Relembro o meu saudoso pai, que dizia que o importante na chapa é quem a encabeça. E acrescentava: 'Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar'", afirmou.

"Recebi com responsabilidade essa possível indicação", acrescentou. "Agradeço a confiança que as lideranças depositam em meu nome. No meu retorno, procurarei inteirar-me dos encaminhamentos feitos pelos partidos, para que possa tomar uma decisão."

Nesta sexta, Alckmin selou a aliança com o PR em uma conversa com o chefe do partido, Valdemar Costa Neto.

Ficou acertado que Josué Alencar se encontrará com o tucano na próxima segunda (23), em São Paulo ou Minas.