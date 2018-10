Indicado para Suprema Corte foi questionado pela polícia após briga em bar, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Brett Kavanaugh não irá mais lecionar na Escola de Direito de Harvard, como estava previsto que faria a partir de janeiro, após protesto de estudantes, anunciou a universidade, segundo o jornal Washington Post.

"Hoje [segunda, 1º], o juiz Kavanaugh indicou que não mais poderá se comprometer a lecionar seu curso no período de janeiro de 2019, então o curso não será oferecido", afirmou Catherine Claypoole, do comitê de currículo da escola, em email aos alunos.

Centenas de alunos da escola assinaram uma carta pedindo que a universidade rescindisse o contrato de Kavanaugh, após denúncias de abuso e de má conduta sexual contra o indicado do presidente Donald Trump para a Suprema Corte.

"As pessoas estão se unindo para dizer 'esse não é o tipo de pessoa que queremos lecionando na Escola de Direito de Harvard'", disse Jessica Lynn Corsi, professora formada pela escola em 2010, ao Post. "É um trabalho incrivelmente importante de formar as mentes de estudantes que um dia se tornarão juízes da Suprema Corte, estudiosos e outros líderes."

Já o The New York Times publicou que o juiz esteve envolvido em uma briga de bar em setembro de 1985, motivo pelo qual chegou a ser questionado pela polícia ao lado de outras quatro pessoas. Kavanaugh era aluno da Universidade Yale na época.

Segundo relatório policial obtido pelo jornal, o incidente ocorreu em um bar em New Haven, Connecticut, após um show da banda UB40.

O relato é que seu grupo de amigos ficou encarando um homem que pensava ser membro da banda. O homem reagiu, e a briga começou.

Um dos amigos de Kavanaugh acertou um copo na vítima, identificada como Charles Ludington. Kavanaugh jogou gelo contra uma pessoa, segundo relatório obtido pelo Times, ou cerveja, segundo testemunho de seu amigo Charles Ludington ao FBI.

Os depoimentos e o relatório policial colocam em questão o comportamento de Kavanaugh e seu relacionamento problemático com bebidas alcoólicas, segundo o Times.

Em testemunho na semana passada ao Comitê do Judiciário do Senado americano, ele minimizou seus problemas com a bebida, dizendo que apenas ocasionalmente bebia cervejas demais.