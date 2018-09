Índice de reajusta aluguel sobe 1,52% em setembro, diz FGV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços dos combustíveis no atacado aumentaram com força, e o IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), usado como referência para correção de contrato de aluguel residencial, acelerou a 1,52% em setembro, informou a FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta quinta-feira (27). No mês anterior, a alta foi de 0,7%.

O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, subiu 2,19% em setembro depois de avanço de 1% no mês anterior.

No IPA, os Bens Finais tiveram alta de 1%, após queda de 0,12% em agosto, pressionados principalmente pelo avanço de 8,21% dos combustíveis para consumo, depois de variação positiva de 0,02% antes.

Para o consumidor a pressão também aumentou. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que tem peso de 30% no índice geral, subindo 0,28% em setembro. Em agosto a alta foi de 0,05%.

O grupo de transportes teve a maior contribuição para o movimento do índice ao subir 0,59%, ante variação negativa de 0,29% em agosto.

Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) desacelerou a alta a 0,17%, contra avanço de 0,30% em agosto.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.