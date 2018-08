Índice que reajusta aluguel sobe sobe 8,89% no acumulado de 12 meses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), usado como referência para correção de contrato de aluguel residencial, foi de 0,70% em agosto, contra 0,51% no mês anterior. No acumulado de 12 meses, porém, a alta é de 8,89%, acima de 8,24% registrado em julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

O acumulado de 12 meses do IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis residenciais. O reajuste de agosto deve ser utilizado em contratos que vencem em setembro, cujo pagamento ocorre em outubro.

O IGP-M é composto pelo IPA (Índice de Preõs ao Produtor Amplo), o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção).

O IPC variou 0,05% neste mês ante o avanço de 0,44% em julho. Apresentaram recuo em suas taxas de variação os grupos Educação, Leitura e Recreação (1,07% para -0,41%), Transportes (0,28% para -0,29%) e Comunicação (0,35% para 0,21%). As principais influências observadas partiram dos seguintes itens: passagem aérea (20,15% para -16,59%), tarifa de ônibus urbano (2,08% para -0,32%) e tarifa de telefone móvel (0,75% para -0,14%).

NOVOS CONTRATOS

O contrato de aluguel que está prestes a encerrar deve ser negociado antes de ser refeito, avaliam especialistas. Embora a alta do IGP-M faça com que os reajustes anuais encareçam o valor do aluguel, a oferta de imóveis no mercado ainda é alta. Então, há espaço para comparar preços e tentar ajustar valores.