A capacidade de pagamentos de uma empresa é medida com os Índices de Liquidez que, basicamente, são quatro. Eles são calculados a partir dos Balanços das Empresas, que disponibilizam informações dos bens e direitos, como também das obrigações que as empresas possuem. Nesses índices, a empresa mostra a relação entre o que ela possui versus aqueles valores que a empresa precisa pagar para fornecedores, bancos etc. O primeiro índice a ser analisado trata das relações da empresa de curto prazo. Pela legislação atual, o curto prazo é todos os bens, direitos e obrigações até um ano da data do encerramento do balanço patrimonial, ou seja, tudo que a empresa tem para pagar suas dívidas de curto prazo. Essa relação é sempre o valor encontrado para cada um real da dívida. Sendo o ideal que este número seja maior que um. Ele é chamado de índice de liquidez corrente. No segundo índice, Índice de Liquidez Geral, é medida a capacidade de pagamento da empresa relacionada aos bens e direitos de curto e longo prazo perante as dívidas de curto e longo prazo. Dessa maneira, a empresa é avaliada pelo que ela tem de recursos para liquidar o total de suas obrigações. Este índice é satisfatório quando o valor ultrapassa a um real, demonstrando que existe recursos suficientes para quitar as dívidas da empresa.

Os outros dois índices são complementares a esses dois que foram descritos acima. O Índice de Liquidez Seca avalia os bens e dívidas da empresa do curto prazo retirando os valores dos estoques dos bens. Esse índice retira os estoques, pois considera estes, um item de maior dificuldade para realização. O último índice calcula apenas os valores líquidos dos bancos e aplicações financeiras diante de todas as dívidas da empresa. Nesse índice é interessante comparar um período com o outro, pois ele normalmente é inferior a um, e não são considerados os valores a receber e os estoques a serem vendidos.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba