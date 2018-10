Indonésia envia mergulhadores para procurar caixas-pretas de avião no mar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mergulhadores retomaram nesta terça-feira (30) a busca pelo avião da Lion Air que caiu na Indonésia com 189 pessoas a bordo.

Equipes tentavam rastrear as caixas-pretas para descobrir por que um avião quase novo caiu no mar minutos após a decolagem.

A Indonésia, um dos mercados da aviação que crescem mais rápido no mundo, tem um histórico considerável de acidentes aéreos. Como é quase certo que todos a bordo morreram, o acidente deve se tornar o segundo pior desastre aéreo do país.

As equipes de terra perderam contato com o voo JT610 da companhia low-cost Lion Air 13 minutos depois que o Boeing 737 MAX 8 decolou na manhã de segunda-feira (29) do aeroporto da capital Jacarta rumo à cidade de Pangkal Pinang, sede de uma mineradora de estanho.

A prioridade é encontrar o gravador de voz da cabine e o gravador de dados do voo, que ajudarão a determinar a causa do desastre, disseram especialistas em segurança.