Indústria do setor de telecom bate recorde e cresce 59% no faturamento em 2018

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Dois mil e dezoito foi mais do que positivo para a Fibracem. A indústria especializada no segmento de comunicação óptica e que fornece soluções para o setor de telecomunicações para o Brasil e demais países da América Latina, fechou o ano com um crescimento recorde de 59% no seu faturamento. Em cifras, o percentual equivale a R$ 109 milhões, contra os R$ 69 milhões, do mesmo período do ano anterior (2017).

De acordo com a CEO da Fibracem, Carina Bitencourt, o planejamento estratégico voltado para resultados e metas, a expansão na equipe de especialistas e os investimentos em e pesquisas e desenvolvimento feitos pela empresa, que resultaram em inovações de produtos e expansão do portfólio, foram alguns dos fatores que contribuíram consideravelmente para o crescimento. Segundo ela, só em 2018, a empresa foi responsável por colocar 13 novos produtos no mercado.

“Nosso desempenho se deve, inclusive, ao constante desenvolvimento do setor de banda larga no Brasil, que vem crescendo anualmente entre 20% e 30%”, comenta a executiva.

Ainda segundo Carina, outro fator importante que contribuiu para o crescimento recorde foi o início da presença física da empresa em São Paulo. Em junho de 2018, a companhia inaugurou o primeiro Centro de Distribuição (CD) no estado paulista. “A nova unidade fixada em Jundiaí, na grande São Paulo, possibilitou uma aproximação ainda maior com os nossos principais clientes – o estado possui o maior número de consumidores dos produtos desenvolvidos pela empresa –, o que resultou em um aumento de 60% no faturamento nessa região em específico”, comenta.

Geração de empregos

O ano positivo fez com que a empresa produzisse mais e, consequentemente, contratasse mais. De janeiro a dezembro de 2018, a indústria aumentou em 61% o número de funcionários. “Passamos de 141 funcionários ao final de 2017, para 227 ao final de 2018. E a previsão é que esse número aumente ainda mais em 2019. Só neste mês de janeiro, já efetivamos 21 novas contratações e ainda temos 16 vagas a serem completadas”, afirma Carina.

Perspectiva para 2019

Ainda segundo Carina, para que a Fibracem continue se sobressaindo no mercado e colhendo resultados positivos, a expectativa para 2019 é que a empresa foque na expansão da marca por meio de parcerias com provedores e distribuidores, além de continuar trabalhando em novidades que reflitam na funcionalidade para os profissionais do setor. “A previsão é que 11 novos produtos sejam lançados ao longo de 2019”, ressalta.

A CEO comenta, também, que o intuito é participar ainda mais de feiras e eventos em várias regiões do País, com o objetivo de ampliar a cartela de clientes e se firmar com uma das principais indústrias do mercado de telecomunicações no Brasil. “Só no primeiro semestre deste ano vamos participar de mais de sete eventos nas regiões do Distrito Federal, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e São Paulo”, finaliza.