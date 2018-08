Inércia x sucesso!

Na virada deste ano, encontrei um grande amigo de infância, que hoje é um conceituado cirurgião cardíaco e que trabalhava em vários hospitais aqui em Curitiba.

Durante nossa conversa, ele me contou que estava morando em Porto Velho, que tinha se mudado para lá com a família em busca de uma melhor condição profissional.

Ele ficou por mais de dois anos procurando algum local no Brasil onde pudesse realmente crescer e ser valorizado como médico, não que ele estivesse em situação difícil em Curitiba, pois operava em ótimos hospitais, morava num bairro classe alta, tinha uma vida que para a grande maioria de nós seria maravilhosa, mas isto não era o principal, ele não enxergava um futuro promissor na Capital Paranaense.

Depois de analisar as várias opções e fazer uma escolha racional, bem pensada e criteriosa, ele tomou a decisão de ir morar em Rondônia.

Durante o processo de mudança ele convidou alguns companheiros de profissão para integrar a nova equipe em Porto Velho, no entanto todos disseram que era loucura, que jamais sairiam do Sul, que não queriam, pois estavam muito bem, mesmo que o salário não fosse dos melhores, que não deixariam a família, que não trocariam o clima de Curitiba pelo calor, que não largariam suas vidas para se aventurarem no norte brasileiro, ou seja, desculpas não faltaram. Enfim, todos tinham justificativas para nem analisar a proposta. Talvez muitos tenham recusado por medo de mudanças, de encarar o desconhecido ou por comodidade. Infelizmente, muitas pessoas resistem à mudança e tornam-se satisfeitas em sua própria zona do conforto.

Acontece que o tempo passou e vários destes colegas procuraram o meu amigo, para saber se ainda poderiam acompanhá-lo.

Uma das coisas mais importantes na vida é sabermos analisar novas propostas, por mais arriscadas e inconfortáveis que sejam, principalmente quando estamos bem profissionalmente, pois ai sim podemos ter racionalidade e frieza para escolhermos a melhor opção. Não tenham medo de mudanças, encarem as oportunidades, pois a inércia é o freio do sucesso.

