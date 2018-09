Inflação foi pouco impactada pela alta do dólar, diz BC na ata do Copom

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Central avaliou que a alta do dólar tem tido pouco impacto na inflação, com exceção de alguns preços administrados, segundo a ata do Copom (Comitê de Política Monetária) divulgada nesta terça-feira (25).

A autoridade monetária ressaltou, porém, que as medidas de controle da inflação se elevaram para níveis apropriados para manter a trajetória dos preços em linha com as metas, que são de 4,5% para 2018, e 4,25% para 2019, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

O BC apontou que isso requer flexibilidade para ajustar gradualmente a condução da política monetária quando e se houver necessidade.

Na semana passada, na última reunião antes da eleição do próximo presidente do Brasil, o BC manteve a taxa básica de juros em 6,50% ao ano, seu menor nível histórico, mas apontou que pode subi-la adiante caso haja piora do quadro atual, conforme as incertezas ligadas às eleições vêm guiando uma escalada do dólar frente ao real.