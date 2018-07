Inflação na Venezuela vai a 1.000.000% neste ano, prevê FMI

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova estimativa do FMI (Fundo Monetário Internacional) aponta que a inflação na venezuelana pode chegar a 1.000.000% (um milhão por cento) no fim deste ano. Para o fundo, a situação do país é similar à da Alemanha em 1923 e à do Zimbábue no fim da década passada.

A hiperinflação brasileira em seu pior momento, em 1993, terminou o ano a 2.477%.

Segundo o organismo, o país sofre com a queda na produção de petróleo e o governo vem imprimindo dinheiro (e, portanto, gerando inflação) para cobrir o rombo nas contas públicas.

Mesmo com a melhora do preço internacional do petróleo (a cotação do barril subiu mais de 50% nos últimos 12 meses), a produção venezuelana sofre com a falta de investimento e ruma para ser a menor em três décadas.

A previsão anterior do FMI, de abril, apontava que os preços na Venezuela subiriam 12.875% neste ano.

Naquele momento nenhum país chegava perto da situação do país sul-americana: os piores cenários eram os do Sudão (alta de 42%) e do Sudão do Sul (96%). A previsão para o Brasil é de inflação de 3,9%.

O economista-chefe do FMI para a América Latina, Alejandro Werner, ressaltou que a estimativa para a Venezuela "tem um grau muito maior de incerteza" do que a maioria das previsões de inflação.