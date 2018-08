Informado pelo PSB, Lacerda vai retirar candidatura ao governo de Minas

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Com a retirada da candidatura de Marília Arraes (PT) em Pernambuco para apoiar o governador Paulo Câmara (PSB), os petistas de Minas Gerais esperam a retirada da candidatura de Márcio Lacerda (PSB) para beneficiar a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT), seguindo um acordo nacional entre os dois partidos.

Coordenador da campanha de Pimentel, o deputado federal Odair Cunha (PT-MG) afirmou à Folha de S.Paulo que Lacerda pode ocupar a vaga de senador na chapa petista se quiser.

"Nós vamos buscar o entendimento com o ex-prefeito Márcio Lacerda que ele também possa, se quiser, ocupar espaço de representação majoritária nessas eleições ainda", disse.

"Na chapa do governador, como senador", completou. "A gente dá 100% de abertura para esse diálogo."

O PSB nacional já comunicou a Lacerda que há uma orientação para se coligar com Pimentel no estado.

Nos bastidores, a avaliação é de que não será possível contrariar a solicitação da direção do PSB.

A decisão de acordo com o PT foi recebida com pesar na campanha de Lacerda, que já havia formado uma coligação ampla e competitiva com sete partidos.

Na conversa com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, Lacerda se recusou, porém, a integrar a chapa do PT como candidato ao Senado.

"Sou amigo de Lacerda. E lamento que não política a gente nem sempre faça o que quer", disse Siqueira.

A retirada de Lacerda será formalizada em nota.

Segundo o presidente nacional do PSB, Lacerda não concordou com a articulação nacional, mas respeitou a decisão do partido.