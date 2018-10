Inglaterra renova com Southgate até a Copa do Mundo de 2022

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quarta colocação na Copa do Mundo da Rússia elevou o patamar de Gareth Southgate na Inglaterra, tanto que a federação local tratou de rapidamente assumir um novo compromisso com o treinador. Nesta quinta-feira (4), a federação inglesa anunciou a renovação de contrato do técnico por mais quatro anos, até o fim do Mundial do Qatar, em 2022.

"Estou muito satisfeito de ter a oportunidade de liderar a seleção pelos próximos dois grandes torneios [Eurocopa 2020 e Copa de 2022]", comentou Southgate no primeiro discurso concedido após a renovação.

"O trabalho continua sendo um incrível privilégio e uma grande honra. Experimentar como a nação se uniu por trás deste time no verão foi muito especial e será maravilhoso ver o quanto este jovem elenco pode evoluir nos próximos anos", acrescentou o técnico da Inglaterra.

A renovação de Southgate era tratada como prioridade pela federação inglesa depois da participação na Copa do Mundo da Rússia. Com um jovem elenco à disposição, o treinador levou o time para a semifinal, caindo somente na prorrogação para a vice-campeã Croácia.

A campanha de Southgate recolocou a Inglaterra entre as potências do futebol. Antes do Mundial em solo russo, a última vez em que os ingleses alcançaram o grupo dos quatro melhores havia sido em 1990. O resultado gerou uma defesa natural por parte dos dirigentes.

"Assegurar Gareth em um longo contrato sempre foi a prioridade para nós. Ele se saiu muito bem e deu a crença de que a Inglaterra pode competir no mais alto nível de novo. Ele é um tremendo embaixador da nossa organização, das nossas equipes de desenvolvimento e do trabalho mais amplo na FA [Associação de Futebol, na sigla em inglês]", declarou Martin Glenn, chefe executivo da entidade.

Agora com novo contrato, Southgate se concentra na Liga das Nações da Uefa. Derrotada na estreia pela Espanha, em pleno estádio de Wembley, a seleção inglesa atua fora de casa nos dias 12 e 15 de outubro contra a Croácia e os próprios espanhóis, respectivamente.

A Espanha, aliás, lidera o Grupo 4 da competição com duas vitórias em dois jogos. Além de bater a Inglaterra por 2 a 1 em Londres, o time comandado por Luis Enrique aplicou uma histórica goleada por 6 a 0 sobre os atuais vice-campeões mundiais.