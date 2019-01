Ingressos mais baratos para o Smart City Curitiba terminam hoje

Encerra-se hoje a venda de ingressos do primeiro lote para o Congresso do Smart City Expo Curitiba 2019, segunda edição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, que será realizado nos dias 21 e 22 de março de 2019, no Expo Barigui, na capital paranaense.

Até hoje, o preço do ingresso no primeiro lote é de R$ 900. A partir de amanhã até dia 20 de março o preço é de R$ 1.200, enquanto nos dois dias de evento será de R$ 1.500. Estudantes pagam meia entrada mediante comprovação. A compra pode ser efetuada por meio do site oficial do evento (https://www.smartcityexpocuritiba.com/), após a realização da inscrição.

Para a área da exposição, os participantes terão acesso gratuito após fazerem o cadastro no site. Durante dois dias, três salas de conferências no Expo Barigüi receberão mais de 80 especialistas nacionais e internacionais das áreas pública e privada, assim como do terceiro setor. Eles trarão cases e provocarão debates sobre temas relacionados às smart cities.