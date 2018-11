Ingressos para final da Sul-Americana na Arena começam a ser vendidos. Fila online tem milhares de pessoas

Redação Bem Paraná

Doze de dezembro. Neste dia, o Atlético fará, na Arena da Baixada, a segunda partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Junior de Barranquilla, às 21h45. A partida será, automaticamente, a maior da história do estádio, considerando-se a relevância e o desfecho do mata-mata. Explica-se: pela primeira vez, o Atlético vai decidir um título não estadual em casa. Está definido que o segundo jogo será na Arena da Baixada, independente do adversário. Em 2001, quando foi campeão brasileiro, a segunda partida diante do São Caetano foi disputada em São Caetano do Sul. O time paranaense venceu por 1 a 0 e sagrou-se campeão; até porque já havia triunfado no jogo de ida por 4 a 2. Os ingressos para a partida já começaram a ser vendidos às 14h, exclusivamente através do site www.ingressoscap.com.br. As vendas nas bilheterias do estádio terão início da segunda-feira (3), caso sobrem entradas.



Para quem já está tentando antecipar a compra do ingresso online, contudo, é preciso paciência. Por volta das 17 horas desse domingo a fila para comprar ingressos pelo site do Furacão tinha mais de 7 mil pessoas. Cerca de 30 minutos depois, eram mais de 4 mil pessoas. No Twitter, inclusive, o Atlético aproveitou a situação para convidar os torcedores atleticanos a se tornarem sócios do clube, o que dispensa a necessidade de compra de ingresso, uma vez que os associados tem acesso garantido ao estádio nos dias de jogo.



O Clube Atlético Paranaense manteve os mesmos preços praticados ao longo de 2018 para a grande decisão da Conmebol Sul-Americana. Em razão de que todos os ingressos serão vendidos antecipadamente, não haverá o desconto para compra antecipada. Os ingressos custam R$ 100,00 [inteira] e R$ 50 [meia-entrada]. Não haverá trocas de Timemanias.



Serviço

Ingressos: Atlético Paranaense x Junior Barranquilla

- Vendas pela Internet: a partir das 14h desta sexta-feira (30)

- Vendas nas bilheterias: a partir desta segunda-feira (3), das 10h às 18h, caso restem ingressos

- Demais pontos físicos [Disk Ingressos e Mundo do Futebol]: a partir desta segunda-feira (3), das 10h às 18h, caso restem ingressos

- Cadastro biométrico: de segunda-feira (3) a terça-feira (11), das 10h às 18h, e na quarta-feira (12), das 10h às 21h45





Valores

- Torcida do Atlético Paranaense: R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira

- Setor VIP - torcida do Atlético Paranaense: R$ 175 a meia-entrada e R$ 350 a inteira

- Torcida do Junior Barranquilla: R$ 50 a meia-entrada e R$ 100 a inteira



*Não haverá desconto para compra antecipada





Acessos

- Buenos Aires Superior e Getúlio Vargas Superior

Os dois Setores, que contam com a circulação interna liberada entre eles, serão acessados pelos Portões E, F e G, todos localizados na esplanada da Rua Buenos Aires.



- Cel. Dulcídio Superior

Acesso pelos Portões K, L, M e N, na Rua Petit Carneiro.



- Piso inferior [Buenos Aires Inferior, Brasílio Itiberê Inferior, Cel. Dulcídio Inferior e Getúlio Vargas Superior] e Brasílio Itiberê Superior

O acesso poderá ser feito por três ruas diferentes: Av. Getúlio Vargas [Portão H], Rua Buenos Aires [Portões B, C e D] e Rua Madre Maria [Portão O].



A circulação interna entre os pisos inferiores e com o Setor Brasílio Itiberê Superior também é permitida.



- Visitantes

Acesso pelo Portão I, na Rua Cel. Dulcídio.



- Setor VIP/Camarotes

O acesso permanece pelo Portão A, na Rua Buenos Aires. Também é possível acessar pelo estacionamento.





Como comprar pela Internet - www.ingressoscap.com.br

- Acesse o site e faça o cadastro [com o mesmo CPF do torcedor que irá o jogo]: nome completo, CPF, telefone, data de nascimento e endereço;

- Se você vai comprar para outro torcedor, é necessário fazer o login com o cadastro dele;

- O sistema informará se o torcedor já dispõe de cadastro biométrico.



Caso o torcedor possua o cadastro biométrico

- Processo de compra seguirá normalmente, com a escolha do lugar, pagamento e emissão do ingresso Web.



Caso o torcedor não possua o cadastro biométrico

- Torcedor será informado pelo sistema que poderá concluir o processo de compra com a emissão de um voucher;

- Os vouchers impressos nas compras realizadas via Web deverão ser trocados por ingressos, nas bilheterias do estádio, de acordo com os horários de funcionamento: de segunda-feira (3) a terça-feira (11), das 10h às 18h, e na quarta-feira (12), das 10h às 21h45



Crianças de até 12 anos

- Selecione a opção disponível no www.ingressoscap.com.br. Não é necessário cadastro biométrico





Regras para meia-entrada

- Estudante: apresentar no momento da compra e na entrada do estádio Carteira de Estudante com foto, data de validade e identificação do órgão expedidor. O original do comprovante de matrícula supre a ausência da data de validade no documento;

- Professor: apresentar no momento da compra e na entrada do estádio comprovante de vínculo com a instituição de ensino e documento oficial de identificação com foto;

- Idoso [a partir de 60 anos]: Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio documento oficial de identificação com foto;

- Doadores de sangue: Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio certificado de doador fidelizado de sangue, com data de validade, e documento oficial de identificação com foto;

- Jovens de baixa renda: Pessoa com idade entre 15 e 29 anos que pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico. Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio "identidade jovem" (documento que comprova a condição de jovem de baixa renda) e documento oficial de identificação com foto;

- Portadores de necessidades especiais e acompanhante.





Menores de 3 anos

- Não pagam. Devem apresentar documento de identificação na entrada do estádio.



Crianças de até 12 anos

- Não precisam de biometria.