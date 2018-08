Ingressos para show de Zé Neto e Cristiano em Curitiba esgotam 10 dias antes da apresentação

Redação Bem Paraná com assessoria

A dupla Zé Neto e Cristiano volta a Curitiba em grande estilo, com casa cheia, na sexta-feira, dia 24 de agosto, para única apresentação na Live Curitiba (Rua Itajubá, 143) a partir das 21h. Com realização da produtora Like Entretenimento em parceria com a GDO Produções, o evento ainda conta com show dos paranaenses Jeann e Júlio. Os ingressos estão esgotados.

Naturais de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Zé Neto e Cristiano se conhecem desde os três anos de idade. Apesar de terem seguido caminhos diferentes em suas vidas, sempre foram apaixonados pela música e, em 2011, os dois amigos se reencontraram e estabeleceram a parceria em busca do mesmo sonho: cantar. A partir daí, o trabalho árduo trouxe o amadurecimento artístico na carreira da dupla, que atualmente divulga o quinto álbum “Esquece o mundo lá fora”.

No repertório do show em Curitiba, além de hits já consagrados como “Seu Polícia”, “Cadeira de Aço” e “Amigo taxista”; não poderia faltar as músicas do terceiro DVD da dupla “Esquece o mundo lá fora” gravado no Espaço das Américas em São Paulo, com faixas como “Ontem era eu”, “Novela das Nove”, “Notificação Preferida”, entre outras. Os artistas sobem ao palco da Live Curitiba pontualmente às 23h30.

A festa continua com o show da dupla natural de Londrina, no Paraná, Jeann e Júlio. Eles começaram a carreira em 2008, tocando em bares e casas noturnas, em sua cidade natal. Com a gravação do primeiro CD – Jeann e Júlio 100% Ao vivo, começaram a se destacar pelo talento, carisma e identidade vocal. Não demorou muito para algumas canções, virarem trilha sonora nas baladas. De lá pra cá foram muitos sucessos. Os hits – “Baladeira”, “Besteirinha” e o “Creme do Verão” fazem parte do repertório do show dos artistas que prometem agitar o público curitibano.

Serviço

Zé Neto & Cristiano e Jeann e Júlio

Data: Sexta-feira – 24 de agosto

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143)



Horários:

Abertura da casa 21h

Zé Neto e Cristiano 23h30

Jeann e Júlio 1h30

Classificação Etária: 16 anos – Acompanhado de maior responsável

Realização: Like Entretenimento e GDO Produções

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/283316485527122/