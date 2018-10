Ingressos para shows de Ed Sheeran no Brasil custam até R$ 650

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os preços dos ingressos para os dois shows no Brasil do cantor britânico Ed Sheeran chegam a R$ 650. As apresentações serão realizadas em São Paulo (Allianz Parque), em 14 de fevereiro, e em Porto Alegre (Arena do Grêmio), em 17 de fevereiro.

Para a capital paulista, as entradas custarão de R$ 115 (cadeira superior/meia-entrada) e R$ 650 (pista premium). Em Porto alegre, os preços variam de R$ 115 (cadeira superior/meia-entrada) a R$ R$ 560 (camarote).

Haverá pré-venda para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard a partir de 2 de novembro no site livepass.com.br. A venda geral será a partir de 5 de novembro.

Os shows marcam a reta final da turnê do álbum “Divide”, que começou em março de 2017 e segue até agosto de 2019. Sheeran veio ao Brasil em maio de 2017, quando marcou eventos em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro.

Responsável pelo hit “Shape of You”, o cantor de 27 anos apresenta números expressivos na carreira.

Conseguiu reunir 320 mil pessoas em shows no Estádio de Wembley, na Inglaterra; teve mais de 750 mil ingressos vendidos só durante a passagem pela Europa; e contou com mais de 60 datas com ingressos esgotados em minutos nos EUA.

SERVIÇO

SÃO PAULO (SP)

Quando: 14 de fevereiro de 2019

Onde: Allianz Parque

Ingressos: R$ 115 a R$ 650

Pré-venda: para clientes com cartão Banco do Brasil a partir de 2 de novembro

Venda para o público geral: a partir 5 de novembro, à 00h01 (domingo para segunda-feira).

Mais informação: www.livepass.com.br

PORTO ALEGRE (RS)

Quando: 17 de fevereiro de 2019

Onde: Arena do Grêmio

Ingressos: R$ 115 a R$ 560

Pré-venda: para clientes com cartão Banco do Brasil a partir de 2 de novembro

Venda para o público geral: a partir 5 de novembro, à 00h01 (domingo para segunda-feira).

Mais informação: www.livepass.com.br