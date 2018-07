'Injusta', diz Munik sobre prova que a tirou da final do 'Power Couple'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Munik Nunes falou no "Luciana By Night" de terça-feira (17) da polêmica prova que a tirou da final do "Power Couple Brasil", vencido por Tati Minerato e Marcelo Galatico. Favorita ao prêmio, ela diz como acredita que poderia ter se dado o jogo.

"Achei injusta essa prova pra decidir o terceiro lugar. Poderia ter tido uma prova com quatro casais, eliminava o quarto e o público decidia entre os três finalistas. Não por nós termos ficado em terceiro, a Aritana poderia ter ficado. Ela nunca passou pela DR, nunca ia passar pelo público", analisa.

Vencedora do "Big Brother Brasil 16", Munik contou que não era chamada para os programas da Globo quando tinha contrato e afirma ter sentido na pele o tratamento que os brothers recebem após o confinamento.

"Todos os ex-BBBs sofrem preconceito. Tudo bem, não sou artista, não tenho um dom, não canto, não pinto. Mas tem esse negócio de 'é ex-bbb não pode', 'quem é ela? é só uma ex-BBB, só participou de um reality'", desabafa.

Agora, ela quer continuar sob os holofotes. "Estou com projetos de morar um tempo em São Paulo. Pretendo fazer cursos, quero abrir meu canal no Youtube e quem sabe um dia ser apresentadora de TV", sonha.