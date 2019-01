Inmet emite alerta com previsão de ventos de até 100 quilômetros por hora para região de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná nesta manhã de quinta-feira, 17. De acordo com o aviso, entre as 10 horas desta manhã à meia noite desta sexta-feira, 18, poderão ocorrer para chuvas intensas, com fortes ventos e possibilidade de queda de granizo.

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos", afirma o comunicado do Inmet

A condição de instabilidade que causou um temporal com ventos fortes no Litoral do Paraná, na tarde de quarta-feira (16) ainda continua por toda a região e Simepar destaca as condições climática propícias as novas tempestades e temporais nesta quinta-feira (18).