Inscrições abertas - IV Aberto das Cataratas

Depois do sucesso das últimas edições do Aberto das Cataratas, o Wish Foz do Iguaçu se prepara para receber a quarta edição, entre os dias 08 e 10 de junho, com supervisão da Federação Paranaense & Catarinense de Golfe.

O Aberto terá como prêmio de hole-in-one uma viagem para Portugal com direito a passagem aérea e a três diárias no Hotel Dom Pedro Palace em Lisboa. A programação da etapa inclui também, competição noturna com bolas que brilham no escuro, degustação de queijos e vinhos, torneio de poker, costelão fogo de chão, além do sorteio de diárias nos hotéis da GJP Hotels & Resorts.

O torneio será disputado em cinco categorias: juvenil, masculino e três no feminino. O campo do hotel estará aberto para treinos dos atletas no dia 08 de junho. As inscrições podem ser feitas até o dia 04 e custam a partir de R$ 330 para convidados e R$ 260 para sócios, sendo que jovens até 18 anos pagam R$ 110. As inscrições deverão ser realizadas através da ficha online, o clube entrará em contato para enviar o boleto bancário para pagamento.

O evento tem apoio da Weiku, Shopping Catuaí Palladium, Multishop, Bliss Travel, Mineromix, Rafain, Cataratas S.A, Village Iguassu Golf Residence, GJP Hotels & Resorts, Dom Pedro Hotels, Federação Paranaense & Catarinense e Paraná Lonas.

Caso o jogador queira se hospedar no resort: [email protected] ou (45) 3521-3400. Para mais informações sobre o calendário completo com as datas dos torneios ao longo do ano, acesse o site www.iguassufallsgolfclub.com.br.



INSCRIÇÕES ABERTAS PARA XXIV O ABERTO DE GOLFE – TAÇA COMENDADOR CYRO PELLIZZARI

O XXIV Aberto de Golfe – Taça Comendador Cyro Pellizzari acontece no Las Palmas Golf & Country Club, no final deste mês. Na quinta-feira (24) os golfistas poderão treinar até as 15h, na sexta-feira (25) acontece o Pro Am e os jogos terão início no final de semana (26 e 27). O campeonato é válido para ranking estadual.

Junto com o Aberto vai acontecer a 3ª Etapa do CBG Pro Tour, competição apenas entre profissionais que disputam o título e uma bolsa de 12 mil reais, estão disponíveis 40 vagas. As inscrições deverão ser realizadas diretamente com o responsável Carlos Pessoa pelo e-mail: [email protected] ou pelo whats (67) 99101-9849.

As inscrições para o Pro Am deverão ser realizadas diretamente com a secretaria do clube, até o dia 24 de maio, ao valor de R$120,00. As inscrições para o Aberto deverão ser feitas exclusivamente através da ficha online, os valores são: Associados R$200,00 – Cavalheiros R$250,00 – Damas R$200,00 e Juvenis R$ 125,00.

Sugestão para hospedagem – La Dolce Vita Park Hotel – localizado na Rodovia BR 376 – Km 623 em São José dos Pinhais – PR. e-mail: [email protected]



FPCG REALIZOU PALESTRA SOBRE MANUTENÇÃO DE CAMPOS

Capitães e Greenkeepers dos clubes do Paraná e de Santa Catarina, compareceram nesta terça-feira, das 8h às 18h, no Clube Curitibano, para a palestra sobre Manutenção de Campos organizada pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. Foram 35 pessoas que representaram 70% dos clubes filiados.

A palestra foi ministrada pelo engenheiro agrônomo Daniel Tápia, que repassou seus conhecimentos técnicos. O evento contou com representantes de nove empresas que tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos, mostrando a inovação de diversos equipamentos.

As empresas MC Golf, Toro e Terra Verde-John Deere foram as responsáveis sobre as máquinas. A Itograss e Green Grass falaram sobre diversas espécies de gramas. Regatec Rain Bird e Hunter Mundoc explicaram sobre tecnologia da irrigação. A Forth Jardim ficou com a parte dos fertilizantes, e a Best Grass com a explicação da adubação. Houve uma exposição no campo dos tipos de máquinas, as espécies de gramas, entre outros.

No intervalo entre as palestras foram servidos coffee breaks, além da pausa para o almoço. No fim do dia foram entregues os certificados emitidos pela FPCG, para os clubes e para seus representantes.

A palestra contou com o apoio do Clube Curitibano e com patrocínio das empresas: Itograss, MCgolfe, Toro, Forth Jardim, Regatec, Terra Verde-John Deere, Green Grass, Mundoc Infra, Ecoterra e Erikana.

JAIR BENKE JUNIOR E PAULA NISHIYAMA SÃO CAMPEÕES DO 10º OPEN AGUATIVA RESORT

Neste final de semana – dias 5 e 6 – o Aguativa Golf Resort, recebeu vários golfistas para a disputa do 10º Open de Golfe Aguativa Resort. Os grandes campeões do torneio foram Jair Benke Junior (Pine Hill) e Paula Nishiyama (Maringá Golf Club).

Na sexta-feira aconteceu o Pro-Am, com a participação de seis profissionais (Adauto Garcia, Marcos Silva, Paulo Silva, Edione Nogueira, Paulo Costa e Maurílio Santana). As equipes foram formadas por um profissional e quatro amadores. A equipe campeã foi a de Paulo Silva, que terminou o dia com o resultado impressionante de 13 abaixo do par, total de 57 gross.

A programação social foi enriquecida com a participação dos patrocinadores e a dedicação do clube. Nos três dias de torneio havia uma tenda disponível para os golfistas, com água, sorvetes de açaí wave, cerveja burguesa, sanduíches entre outros. No sábado antes do jantar dançante, os profissionais realizaram um bate-papo técnico com os amadores, dando dicas de jogo, e conversando sobre o campo. No domingo, a premiação foi realizada na Gourmeteria, onde todos puderam prestigiar um delicioso churrasco de encerramento. O torneio foi muito elogiado devido sua ótima organização.

Jair Benke Jr terminou a primeira volta com 1 abaixo do par, ficando na segunda posição. No domingo, obteve o melhor resultado da competição, tornando-se campeão com 3 tacadas de diferença (69/65) do vice Arthur Locoman dos Santos (66/71) com 137 tacadas.

Entre as mulheres, a campeã Paula Nishiyama fez a melhor volta nos dois dias, finalizando a disputa com 209 tacadas. A vice-campeã Tereza Gondo, terminou com 222 tacadas.

Na categoria M1 – O primeiro lugar ficou para Mario Favoreto com 131 net, seguido de Rodolfo Fuganti com 138 e Jair Benke com 146 net.

Na categoria M2 – O campeão foi Alessandro Bergamasco com 136 net, o segundo lugar ficou para Ricardo Tomita com 137, em terceiro ficou Futoshi Matsuda 138 net.

Na categoria M3 – O título ficou com Rafael Tabata com 134 net, seguido Gregori Bozacki com 136 e Rafael Pacheco com 139 net.

Na categoria M4 (Stableford) – O primeiro lugar ficou para Ruberval Humberto de Souza com 78 pontos, em segundo ficou Daoud Nasser com 78 e em terceiro Guilherme Monteiro com 77 pontos.

Na categoria F2 (Stableford) – A campeã foi Lucia Tomita com 69 pontos, seguida de Janete Kato com 58 pontos e Lirian Matsuda com 55 pontos.

O patrocinador máster do torneio foi a Uniprime, e os demais foram: Burguesa, Epi Brasil, Açaí Wave e CDS Informática.