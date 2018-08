Inscrições abertas para mais de 330 vagas de trabalho no Hospital Municipal de Araucária

Redação Bem Paraná com assessoria

O Instituto Vida e Saúde (Invisa), instituição que administra o Hospital Municipal de Araucária (HMA), divulgou em sua página da internet o edital e o link das inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) referente à contratação de profissionais para o HMA.

O Invisa informa que são mais de 330 vagas para cargos de nível superior, médio/técnico e fundamental. As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site www.invisa.org.br até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 10/08/2018.

Entre os cargos previsto no PSS estão vagas para: enfermeiros, psicólogos, assistente social, nutricionista, farmacêuticos, auxiliares de farmácia, técnicos de enfermagem, auxiliar de higienização, cozinheira.

O edital contém todas as informações sobre cargos, salários, requisitos e outros detalhes da seleção. Importante: é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo no site do Instituto Vida e Saúde.

Edital e link de inscrições: https://goo.gl/kPD7ja