Inscrições para vagas de estágio na Prefeitura vão até amanhã

Da redação

A Secretaria de Educação de São José dos Pinhais reforça que está com inscrições abertas desde o dia 2 de julho para o processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para vagas de estágio do Ensino Médio Regular ou Técnico em Administração, Nível Médio com Formação de Docentes para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Superior em Pedagogia.

O período de inscrição vai até amanhã, sendo que o processo seletivo será realizado no dia 19 de agosto, em local a ser divulgado. Desta forma a Secretaria vem reforçar o informe, principalmente quanto as datas de inscrição e processo seletivo, além de disponibilizar o link para efetuar a inscrição. Os requisitos para participar da seleção estão descritos no edital. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no site do CIEE – PR (www.cieepr.org.br).

Cerca de 2 mil vagas de estágio estavam disponíveis até a semana passada no CIEE/PR (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná) para estudantes matriculados em diversos cursos de nível médio, técnico e superior para o mês de julho.