Inscritos na Cohab são convocados para aquisição de imóveis no Centro

Inscritos na fila da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) foram convocados para aquisição de apartamentos de um quarto localizados no Centro da cidade. As reuniões explicativas sobre as condições de financiamento acontecem nesta terça-feira (29/1) e se repetem diariamente até a sexta-feira (1/2), na sede da Cohab, no Centro.

Foram classificados para as reuniões inscritos até novembro de 2018, sem dependentes e com renda acima de R$ 2,5 mil. A convocação aconteceu por correspondência oficial e não há outra maneira de concorrer a um dos imóveis.

A oferta do empreendimento New Residence é uma parceria da Cohab com a iniciativa privada. Localizado na Rua Comendador Macedo, número 63, o conjunto conta com 90 unidades de 26 m², das quais 34 serão comercializadas com condições especiais para os inscritos na Cohab.

“Este imóvel é uma ótima oportunidade para pessoas solteiras realizarem o sonho da casa própria. Os apartamentos bem localizados permitirão que inscritos na Cohab deixem de pagar aluguel ou de viver de favor na casa de parentes”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Empreendimento

O conjunto é composto por uma torre de 13 pavimentos, com nove apartamentos por andar. Conta com dois elevadores, aquecimento a gás, academia, lavanderia e dois espaços gourmet.

As unidades serão entregues com paredes brancas, azulejos nas áreas molhadas, piso em porcelanato no banheiro e esquadrias de alumínio com peitoril em granito.

Condições especiais

Os 34 apartamentos disponíveis para inscritos na fila da Cohab serão comercializados por R$ 139 mil, enquanto as demais unidades serão ofertadas pela construtora no mercado por R$ 153 mil.

“Também existem outras vantagens para nossos inscritos, como o sinal de negócio zero, a isenção no pagamento do Registro de Imóveis e do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e o parcelamento da entrada em até 24 vezes”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.