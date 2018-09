Inspirado em Brigitte Bardot, corte 'swag hair' é usado por famosas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso nos anos 1960, o corte de cabelo chamado swag hair está de volta à cabeça das famosas. Trata-se de uma versão repaginada do long bob, que é mais longo na frente e mais curto atrás. No swag, o diferencial é o estilo mais repicado do cabelo, e o ponto forte do corte é a franja volumosa.

"O corte é feito em camadas desconectadas do comprimento para dar movimento ao cabelo", explica Ricardo Judah, hairstylist do Cat's Vila Olímpia. "É um visual despojado que combina com cabelos lisos, ondulados e cacheados."

Mesmo quem tem cabelo mais ralo consegue manter o swag. "Deixamos as laterais mais longas para dar aspecto volumoso", diz a cabeleireira Marisa Santos, do Estilo Cabeleireiros.

Quem colocou o corte em evidência foi Brigitte Bardot, nos anos 1960. A atriz Marina Ruy Barbosa adotou o visual recentemente. "Fizemos uma franja pesada com as pontas mais pesadas também para ficar com um estilo natural", diz Anderson Couto, cabeleireiro da atriz.

Para Marina, o corte é despretensioso. Ela, que nunca usou franja, adorou o resultado. "É a primeira vez que me vejo com um visual menos reto. Vai me ajudar a compor Luz, minha nova personagem", afirma, referindo- se ao papel que fará em "O Sétimo Guardião", próxima novela das nove apresentada pela Globo.

Outra famosa que apostou no swag foi Mariana Ximenes, também para uma personagem. Ela estará na segunda temporada da série "Ilha de Ferro" (Globo). "Adorei! Esse corte não precisa de muito para ajeitar e sair, é moderno e prático", avalia a atriz. O único trabalho que o corte dá para ela é a franja, que cresce rapidamente.

O cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi dá a dica para aparar a franja a cada dois meses. "A franja é feita com um volume generoso de cabelo", diz. "Esse corte nunca saiu de mo­da e as franjas estão em alta, quando você faz uma, parece que repaginou." Biaggi afirma que esse tipo de corte serve para quem quer mudar o visual mas não de forma radical.

O corte fica bom em todos os tipos de rosto, segundo os especialistas. "Mas cada tipo requer um formato de franja", explica Didier Sé, hairstylist e embaixador criativo da Redken. "Em quem tem rosto redondo, a franja destaca as bochechas. Em rostos longos fica melhor, porque tem uma área maior de rosto."

SAIBA MAIS SOBRE O CORTE

O que é?

É uma nova versão do cabelo long bob, inspirado na atriz Brigitte Bardot, que fez sucesso nos anos 1980

Como é feito?

O corte médio é feito em camadas, com navalha ou tesoura desfiadeira. A franja é grande destaque, volumosa e na altura da sobrancelha, feita com a tesoura.

Tipos de cabelo

Fica melhor em cabelos lisos, ondulados e cacheados. O caimento do corte nos crespos não tende a ficar bom. As camadas ganham mais destaque em tons de cabelos claros.

Tipos de rostos

O corte se adapta bem a todos os tipos de rosto, mas a franja deve ser mais vazada e o comprimento deve ser mais longo em quem tem o rosto mais redondo, assim, a feição parecerá mais fina.

Como manter

Use musse, cera ou pomadas para cabelos para pentear e manter o volume das camadas.

Fontes: Cabeleireiros Anderson Couto, Marco Antonio de Biaggi, Marisa Santos e Ricardo Judah