Instagram cria ferramenta para limitar bullying

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instagram anunciou nesta terça-feira (9) novas ferramentas da rede social. Entre as novidades, há um novo sistema dentro do aplicativo que detectará possíveis comportamentos de bullying nas fotos. Isso significa que os filtros, já presentes em comentários, agora também analisarão as imagens publicadas.

A tecnologia, que deve continuar se desenvolvendo nas próximas semanas, tem por objetivo identificar e remover qualquer tipo de bullying, uma vez que, de acordo com a empresa, as pessoas que vivenciam ou observam os ataques não fazem denúncias. Essa mudança tem como foco a proteção dos membros mais jovens da rede, diz a companhia.

A seleção de comentários negativos e possíveis ataques também ocorrerá nas transmissões ao vivo. "Adicionamos esse filtro para garantir que o Live continue sendo um lugar seguro e divertido para se conectar a seus amigos e interesses", informou a rede em publicação.

A criação da ferramenta e sua divulgação surgem como forma de incentivo ao mês de prevenção de Bullying nos EUA e também à semana anti-bullying no Reino Unido.

NOVO EFEITO

Além disso, também foi divulgado nesta segunda-feira (8) um novo efeito para inspirar gentileza na seção Story.

O filtro será lançado com parceria da dançarina e atriz adolescente Maddie Ziegler, que tem se manifestado contra o bullying online. Quem segue a jovem nas redes sociais já terá o filtro liberado em sua câmera. Quem não a segue poderá ter acesso se ver o efeito sendo utilizado por algum outro usuário.

De acordo com a companhia, no modo selfie, os corações preencherão a tela e o usuário será incentivado a marcar um amigo para o qual deseja dar suporte. O amigo receberá uma notificação. Eles podem compartilhar isso ou usar o efeito de câmera para espalhar gentileza para outra pessoa. Se mudar para a câmera traseira, verá uma sobreposição de comentários gentis em vários idiomas.