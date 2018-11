Instituto de advogados critica censura do Supremo à Folha de S.Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), entidade que reúne alguns dos principais advogados do país, emitiu uma nota nesta terça (2) na qual critica a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a Folha de S.Paulo de entrevistar o ex-presidente Lula.

"A negativa do pedido de entrevista ocorreu à revelia não só da Constituição Federal, que não permite a censura prévia, como também do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, que é taxativo ao garantir à pessoa presa o contato com o mundo exterior através de correspondência", diz a nota.

A entidade critica também a decisão do juiz Sergio Moro de levantar o sigilo de parte da delação do ex-ministro Antonio Palocci a seis dias das eleições.

De acordo com o IDDD, "o mesmo Judiciário que se propõe a calar a imprensa e a cercear a livre manifestação do pensamento sob o pretexto de defender a sociedade de influências indevidas é quem, por outro lado, resolveu tornar pública, a poucos dias da votação, uma delação premiada que estava há semanas sob sigilo, e que afeta negativamente um dos partidos envolvidos na corrida eleitoral".

A decisão do juiz, afirma o IDDD, "contribuiu para agravar a polarização política vivida no país que, na reta final do processo eleitoral, caminha em direção ao abismo autoritário".

A entidade ataca também as operações que tiveram como alvo o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e o ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), e as denúncias do Ministério Público contra os presidenciáveis Geraldo Alckmin (PSDB), ex-governador de São Paulo, e Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo.

"Esses episódios lamentáveis refletem a indevida interferência do Judiciário no jogo democrático e a incapacidade de seus atores, cada vez mais imiscuídos no debate político-partidário, de protegerem o Estado de Direito no momento em que o país mais precisa", afirma a nota.

A entidade afirma ainda que esses episódios "evidenciam a insegurança jurídica do país e desrespeitam o Estado Democrático de Direito".