Instituto Federal do Paraná abre inscrições para Processo Seletivo em Pinhais

Ascom/Pinhais

O Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Pinhais, está com inscrições abertas para Processo Seletivo 2018/2019. As inscrições custam R$ 50 e encerram no dia 27 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 14 de outubro.

O Campus Pinhais oferta:

-40 vagas no Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, turno integral, duração 4 anos;

-40 vagas no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, turno integral, duração 4 anos;

IFPR

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). É voltada a educação superior, básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Dentro desse contexto, o Campus Pinhais, inaugurado em 19 de março de 2015, tem assumido o compromisso com a educação técnica, científica e tecnológica de qualidade. Além disso, ciente da expansão das fronteiras nacionais e culturais motivada pela globalização, adotou-se a proposta Trilíngue (Português, Inglês e Espanhol), vigente em todas as modalidades de ensino e de projetos.

Serviço

Mais informações no site pinhais.ifpr.edu.br