Instituto Moreira Salles divulga vencedores da Bolsa de Fotografia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista Zum e o Instituto Moreira Salles divulgaram os vencedores das duas bolsas de fotografia, que receberão R$ 65 mil e terão oito meses para desenvolver o trabalho.

Uma das vencedoras é Aline Motta com o projeto "Jogo da Memória", que visa uma publicação unindo a criação literária e pesquisa de imagens e documentos.

O projeto parte da história da tataravó e de outros familiares da autora, principalmente no período pós-abolição da escravatura e traça paralelos com experiências e reflexões sobre o presente.

O segundo vencedor é o duo Dias & Riedweg que realizará o projeto "Casulo", uma parceria com um grupo de pacientes psiquiátricos do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).