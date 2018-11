Intel lança nova geração de processadores com foco em jogadores e 'criadores' de alta performance

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Intel divulgou nesta segunda (8), em um evento em Nova York, nos EUA, os novos lançamentos da marca. A X-series, nova série de processadores, foi desenvolvida para suportar as tarefas que exigem mais processamento das máquinas de jogadores e criadores de jogos e animações.

Além dos novos processadores, a Intel lançou a nova geração dos já conhecidos Core i5, Core i7 e Core i9. Em sua nona versão, o Core i9 promete ser o melhor processador gamer segundo testes e pesquisas da própria marca, permitindo que um usuário jogue, grave e transmita online a partida sem enfrentar problemas no processamento.

O processador top de linha, Intel Xeon, tem 28 núcleos de processamento com suporte para até 4.3 ghz. Já o Core i9 da nona geração tem 8 núcleos de processamento e suporte para 16 threads.

Segundo o Vice-Presidente da Intel, Anand Srivatsa, a marca focou em seu público mais exigente para desenvolver a melhor tecnologia. "Eles poderão ser efetivamente um estúdio inteiro em um único PC. Permite que um criador grave, salve, edite e renderize [...] Jogar profissionalmente exige uma performance profissional."

A intel é uma das patrocinadoras do ESL one, liga organizadora de e-sports, motivos pelos quais está investindo cada vez mais no público gamer. Os novos processadores são também desbloqueados para overclocking (processo em que a CPU trabalha em sua capacidade máxima).

MissHarvey, jogadora profissional e cinco vezes campeã mundial de Counter-Strike: Global Offensive foi uma das primeiras a testar o desempenho do processador i9 de nona geração. Ela estará ao vivo ao longo da tarde mostrando o processamento do jogo no Twitch.

Os processadores da X-series devem estar disponíveis a partir de Dezembro. Já a nona geração de processadores core i5, i7 e i9, estão disponíveis para reservas online e serão entregues a partir do dia 19 de outubro nos EUA. O Core i9-9900k deve custar cerca de U$ 488 (R$ 1900).