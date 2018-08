Inteligência artificial estraga a brincadeira de 'Onde Está o Wally?'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um experimento da agência de publicidade americana redpepper construiu um robô capaz de acabar com a diversão de qualquer criança. O protótipo, equipado com uma câmera, usa um software de reconhecimento facial para encontrar o personagem Wally em meio a multidões nos famosos livros da série "Onde Está o Wally?".

Usando inteligência artificial, o robô é capaz de apontar Wally com 98% de precisão em até 4,5 segundos.

Para treinar a memória do dispositivo, os pesquisadores o abasteceram com uma série de fotos do Wally, usando um software aberto desenvolvido pelo Google.