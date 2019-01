Inter acompanha à distância treinos e prevê Guerrero 100% em abril

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está, mesmo à distância, atento aos trabalhos realizados por Paolo Guerrero no Peru. Punido por doping, o jogador é aguardado em fevereiro em Porto Alegre para realizar uma pré-temporada especial e poder atuar tão logo termine a suspensão.

Devido a punição da Fifa, o atacante de 35 anos não pode utilizar-se da estrutura de nenhum clube profissional para trabalhar e foi vetado até em jogos comemorativos de fim de ano.

Ainda que não tenha responsabilidade pela conduta dos profissionais particulares que têm cuidado da forma do peruano, o Inter aprova o que tem sido feito com ele.

"Mesmo não tendo ingerência nas atividades, temos aproximação e conversamos com atleta. Ele sabe da necessidade de se manter treinando. Ele chegará em meio a temporada e chegará na fase de grupos da Libertadores", disse o preparador físico do clube gaúcho, Cristiano Nunes.

Guerrero, a partir de fevereiro, terá uma pré-temporada particular. Enquanto os jogadores estarão em estágio mais avançado, se preparando para estreia na Libertadores em março e disputando jogos do Gauchão, ele iniciará os treinos físicos e posteriormente será integrado às atividades. Serão os jogos-treino realizados pelos reservas que darão ritmo a ele. Até porque, até abril, ele não poderá participar nem mesmo dos jogos do sub-23.

"(Guerrero) Terá dois meses para treinar aqui. Ele tem se mantido em atividade e nesses dois meses que antecederão sua estreia pelo Inter teremos um aproveitamento mais próximo, com mais detalhes, e tenho certeza que será tempo suficiente para este atleta estar em totais forma e render o esperado", completou Nunes.

O mês de abril no calendário do Inter aponta o returno da fase de grupos da Libertadores e as eliminatórias do Gauchão. O time colorado abre a temporada 2019 no dia 20, contra o São Luiz, em Ijuí, pelo estadual.