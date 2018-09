Inter acumula problemas e pode encarar o Corinthians sem quatro titulares

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não são poucos os problemas do Internacional para pegar o Corinthians no domingo. De olho em recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, ou ao menos não deixar o São Paulo se distanciar e defender o segundo lugar, o Colorado pode ficar sem quatro titulares.

A única certeza é a ausência de Victor Cuesta. Expulso diante da Chapecoense na segunda-feira, o zagueiro argentino precisará cumprir suspensão. Está fora do jogo e segue pendurado para a partida seguinte, diante do Vitória, já que levou amarelo antes do vermelho.

Rodrigo Dourado, que já não atuou diante dos catarinenses, tem retorno incerto. Com uma contusão no pé direito, o volante pode seguir fora de atividade. Será avaliado diariamente até o jogo. Caso não atue, tem Charles e Gabriel Dias como possíveis substitutos.

Nico López deixou o jogo diante da Chape com desconforto na coxa esquerda. O jogador iniciou tratamento ainda no banco de reservas da Arena Condá e também passará por avaliações a partir da reapresentação do grupo, quarta-feira. Poderá dar lugar a Rossi, que volta de suspensão, ou mesmo D'Alessandro. Wellington Silva corre por fora.

Por fim, Leandro Damião ainda é o titular no ataque considerando-se o time ideal. Porém não está neste posto há dois meses. Em recuperação de um problema nas costas, o jogador voltou a sentir dores e ainda não conseguiu rever o melhor rendimento. Passará a semana em dúvida sobre a condição para pegar o Corinthians.

Sendo assim, o Inter abre a semana podendo entrar em campo sem quatro jogadores que montariam o 11 ideal. Apenas os dias mais próximos do jogo indicarão o que poderá acontecer.

Inter e Corinthians jogam no domingo às 16h (de Brasília), no Itaquerão.