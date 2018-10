Inter adia processo eleitoral para não conturbar momento do time

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional decidiu adiar o início de seu processo eleitoral por temer que as discussões de âmbito político pudessem desestabilizar o ambiente do time.

Estava marcada para a próxima segunda-feira (8) a apresentação das chapas que concorrerão para os cargos do Conselho de Gestão no biênio 2019/2020. É a eleição mais importante do clube, pois escolhe o próximo presidente e seus vices.

No entanto, o presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Juchem, informou, em entrevista coletiva, que o processo foi adiado.

"Em relação às eleições, decidimos postergar para 1º de novembro para não acirrar os ânimos no clube. Como dirigentes do Internacional, nosso maior objetivo é não deixar que nada atrapalhe o time neste momento, jogando o futebol que está jogando", afirmou.

Será, portanto, apenas no início do próximo mês que as chapas serão conhecidas para o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 8 de novembro. Nele, apenas os conselheiros votam, e o pleito vai a segundo turno se nenhuma das chapas atingir 85% da preferência.

Os concorrentes, mesmo que não oficialmente, já são conhecidos. Marcelo Medeiros, atual presidente do clube, concorrerá à reeleição. José Amarante concorrerá pelo movimento Sócio Deliberativo. E Luciano Davi deve ser o representante do movimento Inove Inter. Roberto Siegmann e Dannie Dubin irão compor a chapa.

O segundo turno, caso ocorra, está marcado para dia 8 de dezembro, com o Brasileirão já encerrado. É quando os associados aptos elegem de forma direta o mandatário para o próximo biênio.

E não será a única eleição que ocorrerá no Inter no fim deste ano. Ainda há a renovação de 150 cadeiras no Conselho Deliberativo. Neste pleito, as chapas serão apresentadas no dia 9 de novembro, e a votação é feita pelos associados no mesmo dia da eleição presidencial.

No caso da renovação do Conselho, o associado irá escolher entre chapas e não de forma nominal. O percentual de votos é que determina quem serão os novos conselheiros, que são inscritos em ordem pelos grupos que representam.

O Inter é vice-líder do Brasileirão com 53 pontos. Disputa rodada a rodada o posto mais alto da tabela. Hoje está empatado com o líder Palmeiras em pontos e número de vitórias, mas é segundo graças ao saldo de gols.