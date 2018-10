Inter bate São Paulo e mantém vice-liderança do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional virou contra o São Paulo na tarde deste domingo (14) e venceu por 3 a 1, no Beira-Rio.

Liziero havia aberto o placar em Porto Alegre logo no começo, mas Leandro Damião fez dois, Nico López ampliou nos acréscimos, de pênalti, e deixou o time tricolor distante do título, com 52 pontos, em quarto.

Os colorados foram a 56, na segunda colocação.

Com 2min de jogo, o São Paulo abriu o placar no Beira-Rio. Liziero aproveitou cruzamento da esquerda para fazer o primeiro -e único- gol tricolor da tarde.

Pouco tempo depois, aos 13min, Nico López empatou o duelo após troca de passes com D'Alessandro e Patrick, mas a arbitragem anulou o gol, para revolta do time colorado.

O Inter quase empatou de fato aos 30min. D'Alessandro comandou uma jogada ofensiva e a bola sobrou para Damião, que mandou de cabeça pela linha de fundo.

Após muita insistência, o time gaúcho empatou nos acréscimos da etapa inicial. Leandro Damião aproveitou cruzamento da direita e subiu sozinho na área do São Paulo para deixar tudo igual.

A virada veio logo no começo do segundo tempo. Leandro Damião aproveitou novo cruzamento na área e só empurrou para o gol do São Paulo, deixando o Inter na frente.

Com a vantagem no placar, colorado recuou. Com isso, o São Paulo teve duas boas chances, com Hudson e Nenê, mas não empatou por centímetros.

Nico López ampliou para o Inter nos acréscimos. Leandro Damião foi derrubado por Anderson Martins na área, e o uruguaio bateu o pênalti com força para fazer 3 a 1 no placar.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Juiz: Braulio da Silva Machado

Público/Renda: 45263 (total), 40474 (pagantes) e R$ 1.307.521,00

Cartões amarelos: Bruno Peres, Bruno Alves, Anderson Martins, Jucilei (S)

Cartão vermelho: Anderson Martins (S)

Gols: Liziero (S), aos 2min do 1º tempo; Leandro Damião (I), aos 45min do 1º tempo e aos 6min do 2º tempo; Nico López (I), aos 49min do 2º tempo

INTER

Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos (Klaus), Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado e Edenílson; Pottker (Leandro Damião), D'Alessandro (Wellington Silva) e Patrick; Nico López. T.: Odair Hellmann

SÃO PAULO

Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson e Jucilei; Rojas, Nenê (Carneiro) e Liziero (Tréllez); Diego Souza. T.: Diego Aguirre