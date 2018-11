Inter busca reação contra reservas do Atlético-PR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Internacional enfrenta o Atlético-PR neste domingo (4), às 19h, no Beira-Rio, em busca de reação para seguir na disputa do título brasileiro. A equipe gaúcha não vence há duas rodadas e permitiu que o Palmeiras abrisse vantagem na liderança nesse período.

Os dois tropeços colorados foram marcados por momentos inusitados. Diante do Santos, em casa, o Inter cedeu o empate em um gol contra atrapalhado do lateral Fabiano. Dias depois, viu o Vasco empatar nos acréscimos em um pênalti duvidoso que proporcionou muita reclamação do técnico Odair Hellmann.

Com isso, chegou à 32ª rodada com cinco pontos de desvantagem para o líder. À frente do Inter ainda está o Flamengo, com um ponto a mais.

Para o duelo contra o Atlético-PR, o Inter não terá sua dupla de volantes, pois Rodrigo Dourado e Edenílson estão suspensos. Gabriel Dias já está confirmado na proteção à defesa, mas a outra vaga, que deve ficar com Juan Alano, não foi confirmada pelo treinador.

"É uma grande possibilidade, treinamos com ele no treinamento aberto, e na situação fechada trabalhamos variações. Como sempre falamos, são 90 minutos e dentro do mesmo jogo tem muitas circunstâncias e já preparamos algumas situações", afirmou Odair.

No ataque, o Inter terá o retorno de Leandro Damião, que não atuou diante do Vasco por estar contundido. William Pottker continua no departamento médico, deixando sua vaga com D'Alessandro.

Do outro lado, o Atlético-PR está dividido, o que deve favorecer os colorados. O time paranaense disputará na próxima quarta-feira (7) a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fluminense. Por isso, o técnico Tiago Nunes levará reservas a campo no Beira-Rio. Apenas o goleiro Santos, entre os titulares, deve ser escalado.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Victor Cuesta, Rodrigo Moledo, Iago; Gabriel Dias, Juan Alano, Patrick, D'Alessandro; Nico López, Leandro Damião. T.: Odair Hellmann

ATLÉTICO-PR

Santos; Diego, Wanderson, Thiago Heleno, Márcio Azevedo; Camacho, Matheus Rossetto, Guilherme (B. Guimarães); Rony, Marcinho, Bergson. T.: Tiago Nunes

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Rodrigo D'Alonso Ferreira