Inter cede empate ao Ceará e perde chance de encostar no Palmeiras

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional perdeu a chance de diminuir a distância em relação ao Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), o time gaúcho saiu na frente e cedeu empate ao Ceará no Castelão ainda no primeiro tempo. A atuação teve vacilos, mas deixou a impressão de que poderia render vitória. No fim, o placar de 1 a 1 deixa os colorados frustrados.

A frustração é, também, pelo resultado entre Atlético-MG e Palmeiras. Com o empate em Belo Horizonte, o Inter poderia derrubar a diferença para até três pontos.

O Inter soma 62 pontos e o Palmeiras 67. A diferença segue a mesma pela terceira rodada seguida. Já o Ceará chegou aos 38 pontos e perdeu a chance de se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Internacional recebe o América-MG e o Ceará visita o Bahia. A partida dos gaúchos é na quinta-feira, às 21h (Brasília). A equipe de Lisca joga na quarta, às 21h.

O Ceará começou o jogo na pressão, mas não conseguiu marcar por falta de pontaria. Depois da blitz inicial, os donos da casa tiveram dificuldade para chegar à frente e deram espaços ao tentarem algo diferente na fase ofensiva. Com a defesa exposta, a equipe cearense passou por apuros e contou com a sorte para não levar mais gols na etapa inicial.

Do outro lado, as voltas de Rodrigo Dourado e Edenilson ajudaram o Inter a controlar o jogo no meio-campo, mas a atuação não foi consistente como já aconteceu outras vezes no Brasileirão. O gol marcado por Leandro Damião, aos 15min, saiu após erro de Everson e insistência. Na sequência houve chance para ampliar se aproveitando das brechas deixadas pelo Ceará. Faltou contundência.

Na defesa, sobraram erros. O preço foi pago com o empate sofrido ainda no primeiro tempo. O gol saiu perto do intervalo graças ao erro de saída de bola do Inter. E após cruzamento da esquerda, Ricardinho mandou para o gol, aos 42min.

No segundo tempo, o jogo seguiu aberto e com erros dos dois lados. O Internacional seguiu em busca da vitória e as mudanças de Odair Hellmann deixaram isso claro. O treinador lançou mão de Wellington Silva, William Pottker e Rossi no decorrer da etapa final. As chances foram criadas, mas nenhuma verdadeiramente clara.

Mesmo em casa, o Ceará mudou a estratégia para a segunda parte do duelo com o Inter. A equipe de Lisca investiu mais na bola longa para ganhar velocidade em seus ataques. Arthur seguiu fazendo o pivô, mas faltou parceria à frente para importunar a defesa colorada.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (Rossi), D'Alessandro (Wellington Silva), Nico López; Leandro Damião (William Pottker). T.: Odair Hellmann

CEARÁ

Everson; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves, Felipe Jonatan; Edinho (Juninho), Richardson, Leandro Carvalho, Ricardinho (Eder Luis), Calyson (Cardona); Arthur. T.: Lisca

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Dewson de Freitas (PA)

Cartões amarelos: Samuel Xavier (Ceará); Emerson Santos, D'Alessandro, Fabiano, Rodrigo Dourado (Inter)

Gols: Leandro Damião, aos 15min do primeiro tempo (Inter); Ricardinho, aos 42min do primeiro tempo (Ceará)