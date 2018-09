Inter confirma recurso de Guerrero na Suíça e aguarda novidades

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional confirmou que Paolo Guerrero entrou com recurso na Justiça Comum da Suíça contra a punição aplicada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) por conta de doping. Segundo o vice de futebol Roberto Melo, o clube observa à distância esta situação.

"Estamos acompanhando, mas não é algo que estejamos ansiosos. Não temos domínio da situação, é algo que foge ao nosso controle. Os jogadores que têm entrado, têm dado umaboa resposta. Estamos acompanhando a situação, ele entrou com recurso e vamos aguardar nos próximso dias uma resposta favorável ou não.

Guerrero foi contratado pelo Inter no início de agosto. E quando faria sua estreia, viu cair a liminar que o autorizou a jogar a última Copa do Mundo e mais alguns jogos pelo Flamengo na volta do Mundial.

Há um certo otimismo nos bastidores. Tanto o Internacional quanto a estafe do jogador acreditam numa liberação no futuro.

ENTENDA O CASO

Guerrero foi julgado e punido pela Fifa com um ano de afastamento por conta de um teste positivo de doping para substância benzoilecgonina, principal metabólico da cocaína e da folha de coca. O exame foi feito após a partida entre Peru e Argentina em Buenos Aires, em outubro de 2017, válida pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

Em seguida, entrou com recurso por meio do Comitê de Apelações da entidade e reduziu a pena, em um primeiro momento, para seis meses. Em maio, porém, o caso foi à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que aplicou 14 meses de suspensão. Guerrero foi buscar seus direitos além do âmbito esportivo e conseguiu efeito suspensivo no Tribunal Federal Suíço no fim do mesmo mês.

Com a liberação provisória, atuou pelo Peru na Copa do Mundo e, desde o regresso do Mundial, jogou mais quatro partidas pelo Flamengo. Em seguida, foi contratado pelo Internacional e tinha estreia marcada para o jogo contra o Palmeiras. No entanto, viu cair a liminar que o liberava para atuar e voltou a estar proibido de qualquer atividade como profissional do futebol.

O vínculo de Guerrero está, desde então, suspenso. Sem pagar salários, como previsto em contrato, o Internacional ainda poderá ampliar o vínculo do atleta em tempo correspondente ao período de afastamento.

Com a punição em vigor -de mais oito meses- o centroavante só poderá voltar jogar ou mesmo treinar utilizando a estrutura do clube em abril de 2019. O objetivo, porém, é reverter o quadro e o liberá-lo para atuar ainda neste ano.