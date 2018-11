Inter deve definir permanência de Odair até o fim da semana

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está convicto na renovação de contrato do técnico Odair Hellmann. Com a vaga na fase de grupos da Libertadores garantida, o time colorado quer alinhar os detalhes que restam para o novo contrato do treinador nesta semana e encerrar o Brasileiro diante do Paraná já pronto para anunciar a permanência dele em 2019.

"Quem tem que negociar, já sentou e conversou. E vai conversar novamente para que as coisas se encaminhem da melhor forma. Eu queria terminar este Brasileiro da melhor forma, vencendo. As pessoas responsáveis vão acertar isso", disse o treinador citando seu empresário, Gilmar Veloz, e a direção do Inter.

Mas não há qualquer sombra de dúvida que Odair permanecerá. Ele já se manifestou dizendo que quer renovar seu vínculo, tanto situação quanto oposição do Inter também pretendem que ele fique. Então, os detalhes a serem acertados não irão promover grandes debates.

O anúncio, porém, não será imediato. Ainda que acerte todas as linhas da renovação com Odair, o presidente Marcelo Medeiros só oficializará a permanência caso vença a eleição marcada para dia 8 de dezembro. Antes, pode confirmar o acordo, mas não irá tornar público pois, caso perca, será a oposição que precisará conversar com o técnico.

"Eu não vou falar em reforços, contratações, tem um processo eleitoral que se avizinha. O clube não para em razão disso, existe uma série de questões que estão sendo tratadas no departamento de futebol, comissão técnica, qualificação da equipe, área administrativa, mas em respeito ao processo eleitoral vamos esperar que a soberania das urnas seja colhida para que possamos oficializar os movimentos que estamos fazendo", disse o presidente Marcelo Medeiros.

No novo contrato, Odair Hellmann receberá uma valorização salarial pela boa campanha de 2018. Em seu primeiro ano no comando do clube, já que antes era auxiliar e comandava o time de forma interina quando necessário, levou a equipe ao terceiro lugar no Brasileiro, em temporada logo após retorno da Série B.

"Já tivemos uma conversa com o representante dele, já sabemos o que eles pensam e amanhã devemos conversar novamente para encaminhar durante esta semana a renovação dele para o ano que vem", sentenciou o vice de futebol Roberto Melo.

Odair comandou o Inter em 56 jogos nesta temporada, foram 29 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, gerando aproveitamento de 61%. O time vermelho marcou 77 gols e sofreu 42, totalizando 35 de saldo.

O último compromisso do time colorado no ano será no domingo (2), a partir das 17h, diante do Paraná, no estádio Durival Britto.