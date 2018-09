Inter e Corinthians acertam empréstimo de Lucca ao Al-Rayyan

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e Corinthians deram aval e Lucca vai jogar no Al-Rayyan, do Qatar. Se recuperando de lesão no púbis, o meia-atacante terá empréstimo repassado pelo clube gaúcho para acelerar a inscrição na liga local.

Os dois clubes brasileiros toparam empréstimo sem custos, mas com opção de compra. Ao Inter, ficará percentual de vitrine se a preferência for exercida.

Lucca tinha contrato com o Inter até maio de 2019, mas recentemente perdeu espaço. A lesão no púbis e o crescimento de outras opções ofensivas explicam.

Para o Internacional, a saída é vista como de pequeno impacto no grupo. Nas contas, o clube ainda irá eliminar o pagamento de salários e pode economizar cerca de R$ 1 milhão até o final do empréstimo.

A chegada do meia-atacante ao Internacional se deu através de um 'negócio de ocasião'. Com a solicitação de saída do centroavante Roger para o Corinthians, o Colorado procurou o atleta, que era desejo antigo do clube. Importante no início de sua passagem, acabou perdendo espaço aos poucos e atualmente se recupera de lesão no púbis.

Ao todo, Lucca disputou 15 partidas e marcou um gol com a camisa do Internacional. Aos 28 anos, sua última participação ocorreu diante do Paraná, em agosto.