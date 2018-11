Inter enfrenta o Ceará e tenta manter viva chance de título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará recebe o Inter neste domingo, às 17h, em Fortaleza e terá um grande desafio em sua luta contra o rebaixamento no Brasileiro: uma equipe gaúcha que luta para manter a disputa pelo título viva.

Com 61 pontos somados, a equipe colorada ocupa o segundo lugar na tabela com cinco a menos que o líder Palmeiras.

Para tentar se manter na briga pela taça, o Inter não vai contar com o zagueiro Rodrigo Moledo, vetado por contusão. Klaus e Emerson Santos, o favorito para assumir a vaga, disputam a posição.

"O Moledo não viaja. Ele sentiu um desconforto. [O titular] pode ser o Klaus, mas o Emerson tem entrado bem. Sempre quando o utilizamos, deu uma boa resposta", afirmou o treinador.

A delegação viajou na tarde desta sexta com três as novidades em relação ao último jogo do Inter no Brasileirão: Rodrigo Dourado, Edenilson e Jonatan Alvez. Todos retornam de retornam de suspensão.

O Ceará poderá contra com o retorno do volante Richardson, que cumpriu suspensão. Líder em roubadas de bola no segundo turno, com 65 desarmes, o atleta espera não ser mais suspenso no ano.

"Quero jogar todos os jogos até o final. Precisamos manter a regularidade na competição. Todo o grupo está bem e não podemos nos esconder. Espero que consigamos vencer o jogo para conquistar o mais rápido possível o nosso objetivo de permanência”, afirmou.

O Castelão, local da partida deste domingo, tem sido uma das armas da equipe alvinegra, principalmente após o retorno do técnico Lisca, em junho. Foram quatro vitórias e dois empates, com aproveitamento de 77,7%.

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Richardson, Calyson e Edinho e Ricardinho; Arthur e Leandro Carvalho. T.: Lisca

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos (Klaus), Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião. T.: Odair Hellmann

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)